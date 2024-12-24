وأوضح البيان أن غولر وأوستن، تناولا العلاقات الثنائية، وقضايا الدفاع والأمن الإقليمية، وبخاصة في سوريا.

في سياق متصل، أعلن وزير الصحة التركي، كمال مميش أوغلو، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري ماهر الشرع الثلاثاء، اعتزام بلاده تقديم الدعم لسوريا في مجال الصحة، وفق بيان لوزارة الصحة التركية.

وذكر الوزير مميش أوغلو خلال الاتصال، أنه في الفترة الجديدة التي نالت فيها سوريا حريتها، ستقدم وزارة الصحة التركية الدعم لسوريا في المجال الصحي. وذكر البيان أن مميش أوغلو أكد خلال الاتصال أن تركيا ستقدم الدعم لسوريا في إعادة بناء وتأهيل النظام الصحي، وعلى صعيد الأجهزة الطبية والأدوية.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.