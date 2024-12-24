سياسة
2 دقيقة قراءة
وفد إيطالي يُجري مباحثات في دمشق مع الإدارة السورية الجديدة
أجرى وزير الخارجية بالإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، الثلاثاء، مباحثات مع وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية الإيطالية يزور العاصمة دمشق حالياً.
وفد إيطالي يُجري مباحثات في دمشق مع الإدارة السورية الجديدة
حصل الشيباني على درجة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الخارجية من جامعة صباح الدين زعيم في تركيا عام 2022 / صورة: وسائل التواصل
24 ديسمبر 2024

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الشيباني استقبل الوفد في دمشق، حيث تناول اللقاء "النقاش حول مستقبل سوريا وسبل تعزيز التعاون بين البلدين".

وأضافت الوكالة أن الوفد الإيطالي أكد دعم حكومته للإدارة السورية الجديدة واستمرار عملها في البلاد.

ولم تقدم "سانا" تفاصيل إضافية حول أعضاء الوفد الإيطالي، ولا توقيت وصولهم إلى دمشق، أو مدة زيارتهم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة لقاءات يجريها مسؤولون رفيعو المستوى من دول غربية وإقليمية وعربية مع الإدارة السورية الجديدة وقائدها أحمد الشرع، عقب الإطاحة بالنظام السوري.

وفي سياق الانفتاح الدولي، أعادت بعض الدول فتح بعثاتها الدبلوماسية في دمشق، في خطوة تعكس تغييرات كبيرة في العلاقات مع سوريا بعد التغيير السياسي الأخير.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us