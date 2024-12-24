وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الشيباني استقبل الوفد في دمشق، حيث تناول اللقاء "النقاش حول مستقبل سوريا وسبل تعزيز التعاون بين البلدين".

وأضافت الوكالة أن الوفد الإيطالي أكد دعم حكومته للإدارة السورية الجديدة واستمرار عملها في البلاد.

ولم تقدم "سانا" تفاصيل إضافية حول أعضاء الوفد الإيطالي، ولا توقيت وصولهم إلى دمشق، أو مدة زيارتهم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة لقاءات يجريها مسؤولون رفيعو المستوى من دول غربية وإقليمية وعربية مع الإدارة السورية الجديدة وقائدها أحمد الشرع، عقب الإطاحة بالنظام السوري.

وفي سياق الانفتاح الدولي، أعادت بعض الدول فتح بعثاتها الدبلوماسية في دمشق، في خطوة تعكس تغييرات كبيرة في العلاقات مع سوريا بعد التغيير السياسي الأخير.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.