سياسة
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وزير الخارجية السوري: سنؤمّن عودة عزيزة للاجئين.. ونحذر إيران من بث الفوضى
وعد وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، الثلاثاء، بتأمين "عودة عزيزة" لكل من هُجّر من أرضه، وشدد على أن سوريا في عهدها الجديد ستكون بلداً يحفظ كرامة وحرية مواطنيه، مع تمثيل عادل لجميع الأطياف والأعراق.
وزير الخارجية السوري: سنؤمّن عودة عزيزة للاجئين.. ونحذر إيران من بث الفوضى
وزير الخارجية السوري: سنؤمّن عودة عزيزة للاجئين / صورة: AA
24 ديسمبر 2024

وقال الشيباني، في حسابه بمنصة "إكس": "البوصلة في سوريا الجديدة ستكون خدمة الشعب، وتمثيل الوطن بكل أطيافه وأعراقه تمثيلاً عادلاً، والدفاع عن حقوق المواطنين وقضاياهم"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأضاف: "سوريا ستعود من جديد لدورها الإقليمي والدولي، لتكون فاعلاً أساسياً في المنطقة، وملتقى حضارياً وثقافياً للجميع". وأشار إلى أن "سوريا الجديدة ستكون بلداً يشعر فيه الجميع بالانتماء، ويحفظ الكرامة والحرية ليحيا أبناؤه حياة كريمة".

واستطرد: "سنطوي صفحة الظلم والاستبداد، ونؤمِّن عودة عزيزة لكل من هُجّر من أرضه وبيته". وأكد الشيباني أن "سوريا تستحق منا كل عظيم"، مضيفاً: "لأجل اللحظة الراهنة وهبنا أعمارنا كي ينال شعبنا حريته وكرامته، وتُرفع عنه يد الظلم والبطش، وفي الوقت ذاته ندرك تماماً حجم التضحيات والآلام التي بذلها شعبنا لنمثلهم اليوم بكل فخر واعتزاز".

ومضى قائلاً: "لقد آلمتنا وغرست في قلوبنا جرحاً عميقاً صور الجثث والمسالخ البشرية التي غُيِّب فيها أبناء الشعب السوري، وإن وفاءنا الوحيد لهم هو بالعمل بإصرار لئلا يتكرر ذلك في عهد سوريا الجديدة، وسنعمل على ملاحقة كل من تورط بذلك قانونياً ونقدمهم للعدالة".

وتابع: "سنمثل سوريا اليوم بكل صدق وقوة، وسنكون أمناء لعهد الشهداء، أوفياء لوصايا المعتقلين ومن قُتل تحت التعذيب، سنطوي تلك الصفحة بمستقبل مضيء وهمة لا تلين، شعارها سوريا تستحق الأفضل".

كما أكد الشيباني أن "سوريا الجديدة ستكون منطلقاً لإبداع أبنائها، وبيئة محفزة للابتكار والريادة "، مشدداً على "الحاجة إلى سواعد جميع الشباب السوري لبناء الحاضر ورسم المستقبل وتمثيل بلدهم التمثيل الأمثل".

في شأن آخر، حذّر الشيباني، مساء الثلاثاء، إيران من "بث الفوضى" في سوريا، داعياً إياها إلى احترام إرادة الشعب وسيادة وسلامة البلاد.

وكتب الشيباني، عبر حسابه بمنصة إكس: "يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامتها"، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). وتابع: "نحذرهم من بث الفوضى في سوريا، ونحملهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام السوري المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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