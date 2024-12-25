سياسة
2 دقيقة قراءة
"بلا خطوط حمراء".. الحوثي: سنضرب المصالح الأمريكية إذا استُهدف اليمن
توعدت جماعة الحوثي في اليمن باستهداف المصالح الأمريكية "بلا خطوط حمراء" في الشرق الأوسط إذا استمر "العدوان" على البلاد.
"بلا خطوط حمراء".. الحوثي: سنضرب المصالح الأمريكية إذا استُهدف اليمن
الإعلام التابع للحوثي ينشر مقاطع لصواريخ أعلن أنها استهدفت إسرائيل / صورة: Reuters
25 ديسمبر 2024

وقال عضو المجلس السياسي للجماعة محمد علي الحوثي، في كلمة مصورة بثها عبر منصة إكس مساء الثلاثاء: "نحذّر الأمريكيين من استهداف اليمن، وإلا سنضرب المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط بلا أي خطوط حمراء".

وأضاف الحوثي: "إما أن يتوقف العدوان (الإسرائيلي) على غزة، والعدوان على اليمن، وإما أننا سنستهدف أي هدف أمريكي حساس يمكن أن يوصل رسالتنا. وأخبرنا جنودنا في الصاروخية (التابعة للجماعة) بذلك".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال الحوثي في تصريح نشرته وكالة أنباء سبأ التابعة للجماعة: "نقول لـ(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو إن اليمن أبعد عليه من عين الشمس".

وأردف: "اليمنيون لا يخافون اليهود ولا يكترثون لأي تهديدات، بل يعتبرونها تصريحات جوفاء، ومن لا يعلم الحقيقة، فليسأل عن الشعب اليمني وشجاعته وقوته وصموده واستبساله".

جاء ذلك عقب تهديدات لنتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، توعدا فيها الحوثيين بضربات قوية رداً على تكثيف الجماعة قصفها لأهداف في العمق الإسرائيلي.

و"تضامناً مع غزة" بمواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 153 ألف فلسطيني، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه استهداف سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us