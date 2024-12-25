سياسة
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تحطم طائرة أذربيجانية على متنها عشرات الركاب بكازاخستان
نجا 25 شخصاً على الأقل في حادث تحطّم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية اليوم الأربعاء، غربي كازاخستان.
تحطم طائرة أذربيجانية على متنها عشرات الركاب بكازاخستان
فرق الإنقاذ في مكان تحطم الطائرة الأذربيجانية / صورة: Reuters
25 ديسمبر 2024

وأعلنت وزارة الطوارئ في كازاخستان في بيان تحطم طائرة ركاب قرب مدينة أكتاو غربي البلاد.

وأكدت الوزارة نجاة 25 راكباً كانوا على متنها في أثناء وقوع الحادث. وقالت الوزارة في بيان سابق إنه جرى نقل 14 مصاباً إلى المستشفى الإقليمي، ووُضع 5 منهم في العناية المركّزة.

من جهتها، قالت الخطوط الجوية الأذربيجانية، في بيان، إن الطائرة من طراز "إمبراير 190"، سقطت في أكتاو خلال رحلتها من باكو إلى غروزني في الشيشان.

وأفاد البيان بأن التقديرات الأولية تشير إلى أن الطائرة كانت تقل 67 راكباً و5 من أفراد الطاقم.

وذكرت أن الحادث وقع عندما اصطدمت الطائرة بسرب من الطيور.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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