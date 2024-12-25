سياسة
3 دقيقة قراءة
جيش الاحتلال يعلن إجراء تدريبات بزعم الاستعداد لـ"هجمات" من حدود الأردن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، إجراء تدريبات تحسباً لما أسماها "هجمات" من جانب الحدود مع الأردن.
جيش الاحتلال يعلن إجراء تدريبات بزعم الاستعداد لـ"هجمات" من حدود الأردن
جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في معبر الكرامة على الحدود الأردنية-الإسرائيلية / صورة: Reuters
25 ديسمبر 2024

وقال جيش الاحتلال في بيان: "هذا الأسبوع، أُجري تدريب في لواء غور الأردن والوديان بوصفه جزءاً من جهود الجيش الإسرائيلي لتعزيز الجاهزية والقدرة العملياتية في منطقة الحدود الشرقية".

وأضاف البيان: "التدريب الذي أشرف عليه لواء غور الأردن والوديان، شمل إدماج قوات ثابتة وقوات احتياط، بمشاركة وحدات إضافية مثل وحدة يتام، ووحدة متيلان التابعة لحرس الحدود، ووحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي".

وأشار جيش الاحتلال إلى أن "هدف التدريب هو تحسين استعداد القوات لمواجهة مجموعة سيناريوهات تحاكي التهديدات والتحديات المتوقعة في منطقة الحدود الشرقية".

وزعم البيان أنه قد "تضمنت التدريبات استجابات للأحداث الأمنية مثل تهديدات الإرهاب، التسللات وغيرها"، وفق تعبيره.

وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية الشروع في وضع خطط لبناء "حاجز أمني" على طول الحدود مع الأردن.

وقالت الوزارة في بيان آنذاك: "بتوجيه من وزير الدفاع يسرائيل كاتس بدأت وزارة الدفاع تنفيذ تخطيط هندسي تفصيلى لبناء حاجز أمني على الحدود الشرقية".

وأضافت: "من المتوقع أن تستمر الأعمال عدة أشهر، وتهدف إلى تعزيز جاهزية المنظومة الأمنية لإقامة حاجز على الحدود مع الأردن، وفقاً لقرارات المستوى السياسي بهذا الشأن".

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طرح في أكثر من مناسبة إقامة "سياج أمني" على طول الحدود مع الأردن.

كما تصاعد الحديث عن مشروع بناء الحاجز مع الأردن عقب عملية معبر "اللنبي" في 8 سبتمبر/أيلول الماضي التي قُتل فيها 3 إسرائيليين ومُنفّذ العملية الأردني ماهر الجازي، وحادثة البحر الميت في 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري التي أُصيب فيها إسرائيليان وقُتل المُنفّذان الأردنيان حسام أبو غزالة وعامر قواس.

ويبلغ طول الحدود الأردنية مع إسرائيل والضفة الغربية 335 كيلومتراً، منها 97 كيلومتراً مع الضفة الغربية، و238 كيلومتراً مع إسرائيل.

ويرتبط الأردن مع إسرائيل بثلاثة معابر حدودية هي الشيخ حسين (نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي)، وجسر الملك حسين (اللنبي)، ووادي عربة (إسحاق رابين).

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us