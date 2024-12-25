وقال جيش الاحتلال في بيان: "هذا الأسبوع، أُجري تدريب في لواء غور الأردن والوديان بوصفه جزءاً من جهود الجيش الإسرائيلي لتعزيز الجاهزية والقدرة العملياتية في منطقة الحدود الشرقية".

وأضاف البيان: "التدريب الذي أشرف عليه لواء غور الأردن والوديان، شمل إدماج قوات ثابتة وقوات احتياط، بمشاركة وحدات إضافية مثل وحدة يتام، ووحدة متيلان التابعة لحرس الحدود، ووحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي".

وأشار جيش الاحتلال إلى أن "هدف التدريب هو تحسين استعداد القوات لمواجهة مجموعة سيناريوهات تحاكي التهديدات والتحديات المتوقعة في منطقة الحدود الشرقية".

وزعم البيان أنه قد "تضمنت التدريبات استجابات للأحداث الأمنية مثل تهديدات الإرهاب، التسللات وغيرها"، وفق تعبيره.

وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية الشروع في وضع خطط لبناء "حاجز أمني" على طول الحدود مع الأردن.

وقالت الوزارة في بيان آنذاك: "بتوجيه من وزير الدفاع يسرائيل كاتس بدأت وزارة الدفاع تنفيذ تخطيط هندسي تفصيلى لبناء حاجز أمني على الحدود الشرقية".

وأضافت: "من المتوقع أن تستمر الأعمال عدة أشهر، وتهدف إلى تعزيز جاهزية المنظومة الأمنية لإقامة حاجز على الحدود مع الأردن، وفقاً لقرارات المستوى السياسي بهذا الشأن".

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طرح في أكثر من مناسبة إقامة "سياج أمني" على طول الحدود مع الأردن.

كما تصاعد الحديث عن مشروع بناء الحاجز مع الأردن عقب عملية معبر "اللنبي" في 8 سبتمبر/أيلول الماضي التي قُتل فيها 3 إسرائيليين ومُنفّذ العملية الأردني ماهر الجازي، وحادثة البحر الميت في 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري التي أُصيب فيها إسرائيليان وقُتل المُنفّذان الأردنيان حسام أبو غزالة وعامر قواس.

ويبلغ طول الحدود الأردنية مع إسرائيل والضفة الغربية 335 كيلومتراً، منها 97 كيلومتراً مع الضفة الغربية، و238 كيلومتراً مع إسرائيل.

ويرتبط الأردن مع إسرائيل بثلاثة معابر حدودية هي الشيخ حسين (نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي)، وجسر الملك حسين (اللنبي)، ووادي عربة (إسحاق رابين).