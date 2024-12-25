وقالت وزارة الخارجية في بيان، إنها تلقت ببالغ الحزن نبأ سقوط قتلى جراء تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الأذربيجانية اليوم الأربعاء.

وأعربت الوزارة عن تعازيها لذوي الضحايا، داعية الله بالرحمة للموتى والشفاء العاجل للمصابين.

وأضاف البيان أن تركيا "مستعدة لتقديم جميع أنواع الدعم لأشقائنا في أذربيجان وكازاخستان في هذا الوقت العصيب".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الخطوط الجوية الأذربيجانية تحطم طائرة ركاب تابعة لها قرب مدينة أكتاو الكازاخية.

وقالت في بيان، إن الطائرة من طراز "إمبراير 190"، وسقطت في أكتاو خلال رحلتها من باكو إلى غروزني في الشيشان.

وأفاد البيان بأن التقديرات الأولية تشير إلى أن الطائرة كانت تُقلُّ 67 راكباً و5 من أفراد الطاقم.

بدورها، أعلنت وزارة الطوارئ الكازاخية، في بيان، نجاة 25 من أصل 72 شخصاً كانوا على متن الطائرة، دون الإشارة إلى مصير الباقين.

وأفادت الوزارة بنقل 22 شخصاً من الناجين إلى المستشفيات.

وتحطمت الطائرة إثر اصطدامها بسرب من الطيور، في أثناء قيامها برحلة من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى غروزني في الشيشان، وكانت قد حوّلت مسارها بسبب الضباب إلى مدينة محج قلعة في داغستان، قبل أن تتحطم.