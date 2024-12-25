وأوضحت الوزارة في بيان، أن الجيش التركي يواصل اتخاذ التدابير اللازمة ضمن إطار مكافحة الإرهاب. وأشارت إلى أن القوات التركية تمكنت من تحييد 20 إرهابياً من "PKK/YPG" في أثناء استعدادهم لتنفيذ هجمات ضد منطقتي عمليتي "درع الفرات" و"نبع السلام" شمالي سوريا.

كما أعلنت تحييد إرهابي آخر من التنظيم نفسه في منطقة عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق.

ونفذت القوات التركية، بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عدة عمليات عسكرية شمال سوريا، شملت عملية "درع الفرات" في عام 2016، و"غصن الزيتون" في 2018، و"نبع السلام" في 2019، مستهدفة تنظيمَي "داعش" و"PKK/YPG" الإرهابيين.

وتُواصل تركيا عملياتها لمكافحة تنظيم "PKK" الإرهابي الذي يشن هجمات تستهدف القوات التركية والمواطنين، وينشط في عدة دول بالمنطقة، منها سوريا والعراق وإيران.

ويتخذ التنظيم الإرهابي من جبال قنديل شمالي العراق معقلًا له، حيث ينشط في عديد من المناطق والوديان، ويستخدمها قاعدة لشن هجمات على الداخل التركي.