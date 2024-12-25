سياسة
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وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 21 إرهابياً من تنظيم PKK في سوريا والعراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء، تحييد 21 إرهابياً من تنظيم "PKK"، بينهم 20 في شمال سوريا وواحد في شمال العراق.
وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 21 إرهابياً من تنظيم PKK في سوريا والعراق
وزارة الدفاع التركية: تحييد مجموعة من الإرهابيين شمال العراق وسوريا / صورة: AA
25 ديسمبر 2024

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الجيش التركي يواصل اتخاذ التدابير اللازمة ضمن إطار مكافحة الإرهاب. وأشارت إلى أن القوات التركية تمكنت من تحييد 20 إرهابياً من "PKK/YPG" في أثناء استعدادهم لتنفيذ هجمات ضد منطقتي عمليتي "درع الفرات" و"نبع السلام" شمالي سوريا.

كما أعلنت تحييد إرهابي آخر من التنظيم نفسه في منطقة عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق.

ونفذت القوات التركية، بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عدة عمليات عسكرية شمال سوريا، شملت عملية "درع الفرات" في عام 2016، و"غصن الزيتون" في 2018، و"نبع السلام" في 2019، مستهدفة تنظيمَي "داعش" و"PKK/YPG" الإرهابيين.

وتُواصل تركيا عملياتها لمكافحة تنظيم "PKK" الإرهابي الذي يشن هجمات تستهدف القوات التركية والمواطنين، وينشط في عدة دول بالمنطقة، منها سوريا والعراق وإيران.

ويتخذ التنظيم الإرهابي من جبال قنديل شمالي العراق معقلًا له، حيث ينشط في عديد من المناطق والوديان، ويستخدمها قاعدة لشن هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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