سياسة
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عشرات القتلى في غارات باكستانية على أفغانستان.. وطالبان تتوعد بالرد
شنت الطائرات الحربية الباكستانية مساء أمس الثلاثاء، غارات على مناطق حدودية أفغانية، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، فيما توعدت الحكومة الأفغانية، التابعة لحركة طالبان، بالرد على الهجمات.
عشرات القتلى في غارات باكستانية على أفغانستان.. وطالبان تتوعد بالرد
جندي أفغاني بالقرب من معبر تورخام الحدودي مع باكستان / صورة: AP
25 ديسمبر 2024

وقالت وسائل إعلام أفغانية، إن "طائرات باكستانية نفذت مساء اليوم (الثلاثاء) غارات جوية على مرغا ولامان ومناطق مختلفة في ولاية بكتيكا الأفغانية الحدودية".

وذكرت أن الهجوم "استهدف 4 قواعد تابعة لحركة طالبان الباكستانية، وأسفر عن مقتل عديد من مسلحي الحركة".

بدوره، ذكر المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد، أن القصف استهدف "4 نقاط في منطقة بارمال بولاية بكتيتا"، مشيراً إلى أن إجمالي عدد القتلى بلغ 46 شخصاً، إضافة إلى إصابة 6 آخرين.

وقالت وزارة الدفاع بالحكومة الأفغانية التابعة لطالبان، في بيان، إن القصف استهدف "مهاجرين" قادمين من منطقة وزيرستان الباكستانية، وتسبب في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص بينهم أطفال.

وأدان البيان "الهجوم المخالف للأعراف الدولية"، مؤكداً أنه "لن يبقى دون رد".

وسبق أن استهدف الجيش الباكستاني قواعد حركة طالبان الباكستانية في ولايات خوست وبكتيكا وكونار الأفغانية، وتسببت هذه الهجمات في توتر بين البلدين.

وشهدت الأقاليم الباكستانية، مثل خيبر بختونخوا وبلوشستان، المتاخمة لأفغانستان، زيادة كبيرة في الهجمات الإرهابية في السنوات الأخيرة.

وتتهم إسلام أباد حركة طالبان الباكستانية، بشن هجمات انطلاقاً من قواعدها في أفغانستان، فيما ترفض الحكومة الأفغانية هذه الاتهامات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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