سياسة
1 دقيقة قراءة
سوريا.. مقتل شخصين بانفجار سيارة مفخخة بمدينة منبج
قتل شخصان وأصيب آخران في هجوم إرهابي نفذه تنظيم "PKK\YPG" الإرهابي بسيارة مفخخة في مدينة منبج بمحافظة حلب شمالي سوريا.
سوريا.. مقتل شخصين بانفجار سيارة مفخخة بمدينة منبج
سوريا.. مقتل شخصين بانفجار سيارة مفخخة بمدينة منبج / صورة: AA
24 ديسمبر 2024

وأفادت وكالة الأناضول، الثلاثاء، أن سيارة مفخخة انفجرت في مركز مدينة منبج التي حررها الجيش الوطني السوري عبر عملية "فجر الحرية" في 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأضافت أنه وفقاً للمعلومات الأولية، فقد أسفر الانفجار عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.

وأشار إلى أن مصادر في الجيش الوطني السوري أفادت بأن الهجوم نفذته عناصر من تنظيم PKK\YPG الإرهابي.

ويواصل الجيش الوطني السوري عمليات التمشيط بمنطقة منبج التي حررها من تنظيم PKK\YPG الإرهابي.​​​​​​​

وتستمر أنشطة الجيش الوطني للقضاء بشكل كامل على المخاطر الناجمة عن الأنفاق التي فتحها التنظيم الإرهابي المدعوم من الولايات المتحدة في المناطق السكنية والريفية في أثناء احتلاله منبج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us