وأفادت وكالة الأناضول، الثلاثاء، أن سيارة مفخخة انفجرت في مركز مدينة منبج التي حررها الجيش الوطني السوري عبر عملية "فجر الحرية" في 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأضافت أنه وفقاً للمعلومات الأولية، فقد أسفر الانفجار عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.

وأشار إلى أن مصادر في الجيش الوطني السوري أفادت بأن الهجوم نفذته عناصر من تنظيم PKK\YPG الإرهابي.

ويواصل الجيش الوطني السوري عمليات التمشيط بمنطقة منبج التي حررها من تنظيم PKK\YPG الإرهابي.​​​​​​​

وتستمر أنشطة الجيش الوطني للقضاء بشكل كامل على المخاطر الناجمة عن الأنفاق التي فتحها التنظيم الإرهابي المدعوم من الولايات المتحدة في المناطق السكنية والريفية في أثناء احتلاله منبج.