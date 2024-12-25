وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن "صاروخاً من مخلفات الحرب انفجر في مخيم الرشيدي، ما أدى الى استشهاد شخص من آل قاسم، وإصابة طفليه بجروح".

وأضافت الوكالة أن فرق الإسعاف عملت على نقل الضحايا إلى أحد مستشفيات صور.

ومنذ فجر 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يسود اتفاق هش لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، أنهى قصفاً متبادلاً بدأ في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة بداية من 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

وبزعم التصدي لـ"تهديدات من حزب الله"، ارتكبت إسرائيل 296 خرقاً لوقف إطلاق النار حتى صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن 32 قتيلاً و38 جريحاً، استناداً إلى بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و63 قتيلاً و16 ألفاً و663 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

ورداً على العدوان، أعلن حزب الله أنه نفذ بين 17 سبتمبر/أيلول و27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين 1666 عملية عسكرية، قُتل خلالها أكثر من 130 إسرائيلياً، وأصاب ما يزيد على 1250، ودمر 76 آلية عسكرية.