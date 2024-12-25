وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاماً بجروح خطيرة اليوم (الأربعاء) في هجوم بسيارة عند مفرق (مستوطنة) غوش عتصيون".

وأضافت الهيئة: "أصيب الشاب في رأسه وبطنه ويتلقى العلاج في مكان الحادث، ويبدو أن التفاصيل الأولية تشير إلى أن المخرب (المنفذ) لاذ بالفرار من مكان الحادث".

بدورها، أكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الشاب منذ الهجوم لاذ بالفرار من مكان الحادث.

أما الاحتلال الإسرائيلي، فقال في بيان مقتضب عبر منصة إكس: "ورد بلاغ عن عملية دهس عند مفرق غوش عتسيون، مزيد من التفاصيل لاحقاً".

وتقع مستوطنة غوش عتسيون جنوبي القدس، بين بيت لحم والخليل جنوبي الضفة الغربية.