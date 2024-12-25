سياسة
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كتائب القسام تستهدف جنوداً إسرائيليين ومروحية بجباليا شمالي قطاع غزة
أعلنت "كتائب القسام"، الجناح المسلح لحركة حماس، اليوم الأربعاء، استهداف جنود إسرائيليين وإطلاق صاروخ باتجاه مروحية إسرائيلية بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة الذي يشهد إبادة جماعية منذ أكثر من 14 شهراً.
كتائب القسام تستهدف جنوداً إسرائيليين ومروحية بجباليا شمالي قطاع غزة
كتائب القسام تقنص جندياً إسرائيلياً فوق دبابة / صورة أرشيفية: AA 
25 ديسمبر 2024

وقالت الكتائب في بيان عبر منصة تليغرام: "تمكن أحد مجاهدينا من إلقاء قنبلة يدوية من مسافة قريبة على مجموعة من جنود الاحتلال شرق مخيم جباليا".

وفي بيان آخر، أوضحت الكتائب أن أحد مقاتليها أطلق صاروخاً من نوع "سام 7" على مروحية إسرائيلية من طراز "أباتشي" غرب مخيم جباليا، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول العملية.

كما نشرت الكتائب مقطع فيديو يوثق عملية قنص لجندي إسرائيلي كان يقف فوق دبابة برفقة آخرين شرق مخيم جباليا. وحتى الساعة 17:05 (ت.غ) لم يصدر تعقيب فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي ما نشرته "القسام".

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي اجتاح جيش الاحتلال الإسرائيلي مجدداً شمال قطاع غزة، ويقول الفلسطينيون، إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتحويلها إلى منطقة عازلة بعد تهجيرهم منها تحت وطأة قصف دموي ومنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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