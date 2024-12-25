سياسة
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الرئيس أردوغان يهنئ المسيحيين الأتراك بأعياد الميلاد
وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة تهنئة إلى المواطنين المسيحيين في تركيا، بمناسبة أعياد الميلاد.
الرئيس أردوغان يهنئ المسيحيين الأتراك بأعياد الميلاد
الرئيس أردوغان يهنئ المسيحيين الأتراك بأعياد الميلاد / Others
25 ديسمبر 2024

جاء ذلك في رسالته التي نشرتها دائرة الاتصال لرئاسة الجمهورية، يوم الأربعاء، بمناسبة عيد الميلاد.

وقال أردوغان: "أهنئ مواطنينا المسيحيين بأصدق مشاعري بمناسبة عيد الميلاد". وتابع: "إننا نحرص اليوم، كما عبر تاريخ حضارتنا، على ضمان عدم التمييز بين أبناء شعبنا على أساس الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين أو الطائفة".

وأضاف الرئيس أردوغان أنه من المهم أن يتمكن جميع المواطنين من ممارسة ثقافتهم ودينهم وتقاليدهم بحرية.

وأشار إلى أنّ منطقة الأناضول كانت منذ القدم ومازالت "ميناء يحمي كل اللاجئين من الحروب والظلم والاضطهاد".

وأكد أردوغان أن تركيا يعيش فيها جميع مواطنيها، بغض النظر عن دينهم أو معتقدهم أو عرقهم أو طائفتهم، في سلام وطمأنينة وأمن، واثقين بمستقبلهم، في خضم الصراعات الإقليمية وعدم الاستقرار.

مصدر:TRT عربي
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