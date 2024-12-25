سياسة
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نتنياهو يتوعد جماعة الحوثي بعد تصعيد هجماتها ضد إسرائيل
توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، جماعة الحوثي في اليمن بعد تصاعد هجماتها بالصواريخ والمسيّرات على تل أبيب في الأسابيع الأخيرة.
نتنياهو يتوعد جماعة الحوثي بعد تصعيد هجماتها ضد إسرائيل
 رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو / صورة: Reuters
25 ديسمبر 2024

وقال نتنياهو في كلمة بثها على حسابه بمنصة "إكس" بمناسبة عيد الحانوكا (الأنوار) اليهودي: "نحن نوجه الضربات إلى الأعداء وأولئك الذين ظنوا أنهم سيقطعون خيط حياتنا هنا، لذلك سينطبق ذلك على الجميع".

ومتوعداً الجماعة اليمنية، أضاف: "سيتعلم الحوثيون أيضاً ما تعلمته حماس وحزب الله والنظام السوري وآخرون، حتى لو استغرق الأمر وقتاً، فإن هذا الدرس سيتعلمه الشرق الأوسط برمته" وفق ادعائه.

وحتى الساعة 20:40 (ت.غ)، لم تعلق الجماعة على تصريحات نتنياهو، لكن عضو مجلسها السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، قال في تصريح نشرته وكالة أنباء "سبأ" التابعة للجماعة الثلاثاء: "نقول لنتنياهو، إن اليمن أبعد عليه من عين الشمس".

وأردف: "اليمنيون لا يخافون اليهود ولا يكترثون لأي تهديدات، بل يعتبرونها تصريحات جوفاء، ومن لا يعلم الحقيقة، فليسأل عن الشعب اليمني وشجاعته وقوته وصموده واستبساله".

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت جماعة الحوثي، في بيان، إن قواتها "نفذت عمليتين عسكريتين بطائرتين مسيّرتين، استهدفت بالأولى هدفاً حيوياً حساساً في منطقة يافا المحتلة (وسط إسرائيل)، بينما استهدفت الثانية المنطقة الصناعية في عسقلان (جنوب)".

وتصاعدت في الأسابيع الأخيرة هجمات الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات على تل أبيب، وسط انتقادات حادة من المعارضة الإسرائيلية وقادة عسكريين سابقين لفشل الجيش في التصدي لهجمات الحوثيين وعدم قدرة الحكومة على وقف هذا التهديد.

وتتسبب هذه الهجمات، وبخاصة تلك التي تجري في ساعات الليل، بإرباك واسع لملايين الإسرائيليين الذين يضطرون إلى الهرولة إلى الملاجئ والغرف الآمنة.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، شنت إسرائيل سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر غربي البلاد، الواقعتين تحت سيطرة الحوثيين مستهدفة مواني وبنى تحتية للطاقة، ومتسببة بمقتل 9 يمنيين.

و"تضامناً مع غزة"، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات، إضافة إلى شن هجمات على أهداف داخل إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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