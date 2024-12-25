سياسة
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تصل إلى موسكو.. مجلة تكشف تفاصيل برنامج أوكرانيا السري لإنتاج الصواريخ
كشفت مجلة إيكونوميست البريطانية الأربعاء أن أوكرانيا تعكف على إعادة إحياء صناعة الصواريخ، وبدأت في تنفيذ مشروع لإنتاج صاروخ أُطلق عليه "ترمبيتا" على اسم البوق الألبي الأوكراني.
تصل إلى موسكو.. مجلة تكشف تفاصيل برنامج أوكرانيا السري لإنتاج الصواريخ
محرك ترمبيتا النفاث النبضي الطويل / صورة: وسائل التواصل
25 ديسمبر 2024

وأوردت إيكونوميست تفاصيل عن الصاروخ الجديد، إذ قالت إن محركه النفاث النبضي الطويل يحدث دوياً هائلاً يجفل من قوته كل من في داخل المرأب.

ولترمبيتا محرك حديث بلغت تكلفة إنتاج النسخة الوهمية المخادعة منه 200 دولار أمريكي، وتصل سرعة انطلاقه إلى 400 كلم بالساعة لمسافة 200 كلم.

وتقول المجلة البريطانية إنه يجري تطوير نسخة أكبر وأقوى تستطيع الوصول إلى موسكو.

وتضيف أن مشروع "ترمبيتا" نبع من رغبة أوكرانيا في عدم التعويل على المساعدات العسكرية الأجنبية الضخمة، في ظل الغموض الذي يكتنف المساعدات الخارجية مع عودة دونالد ترمب الوشيكة إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء، إنه طلب من وزارة الدفاع مواصلة زيادة شحنات الأسلحة لأوكرانيا، وذلك بعد هجوم شنته روسيا في يوم عيد الميلاد على بعض مدن أوكرانيا وشبكتها للطاقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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