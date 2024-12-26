سياسة
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السلطات السورية الجديدة تعلن تحييد عدد من "فلول مليشيات الأسد"
أعلنت إدارة العمليات الجديدة في سوريا اليوم الخميس، تحييد عدد من "فلول مليشيات الأسد" في ريف محافظة طرطوس غربيّ البلاد، في عملية أمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية.
السلطات السورية الجديدة تعلن تحييد عدد من "فلول مليشيات الأسد"
وزارة الداخلية السورية تطلق عملية أمنية لملاحقة "فلول مليشيات الأسد" / صورة: AA
26 ديسمبر 2024

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الخميس، إن "إدارة العمليات العسكرية بالتعاون مع وزارة الداخلية أطلقت عملية لضبط الأمن والاستقرار والسلم الأهلي وملاحقة فلول ميليشيات الأسد في الأحراش والتلال بريف طرطوس".

وأضافت أن "إدارة العمليات العسكرية تمكنت من تحييد عدد من فلول مليشيات الأسد في أحراش وتلال ريف طرطوس، فيما تستمر في مطاردة آخرين".

وفي وقت سابق اليوم، دعا ممثلون من المكوّن العلوي بمحافظة حمص (وسط) في بيان مصور على مواقع التواصل إلى نبذ الشعارات الطائفية والخطابات الاستفزازية والكفّ عن التحريض الإعلامي وتسليم السلاح للجهات المختصة في مدة أقصاها 5 أيام.

جاء ذلك بعد مقتل 14 عنصراً وإصابة 10 آخرين من قوات وزارة الداخلية في كمين نصبه "عناصر من فلول نظام الأسد" بطرطوس الخميس، إضافة إلى حدوث مظاهرات في عدد من مدن الساحل السوري.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي أعلن زعيم الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، تشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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