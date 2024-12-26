وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن "النقيب احتياط عميت ليفي 35 عاماً وقائد فريق في الكتيبة 6651 قتل بمعركة وسط قطاع غزة".

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 882 عسكرياً، بحسب معطيات الجيش.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن 390 من هؤلاء العسكريين قتلوا بالمعارك البرية بقطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بجانب إصابة 5524 عسكرياً إسرائيلياً منذ بداية الحرب، بينهم 2499 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وتشمل معطيات جيش الاحتلال العسكريين القتلى في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان وداخل إسرائيل.

وخلافاً للأرقام المعلنة، يُتهَم جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، وخاصة مع تجاهل إعلانات عديدة لفصائل المقاومة بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.