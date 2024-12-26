وانعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في وقت سابق الخميس، برئاسة محافظ البنك يشار فاتح كاراهان، ليتخذ قرارات منها سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع، والإقراض والاقتراض لليلة واحدة وغير ذلك.

وكان "المركزي التركي" أعلن في 20 أغسطس/آب الماضي، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، إبقاء سعر الفائدة ثابتاً عند 50% على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.

والثلاثاء، أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي وداد إيشيق هان، رفع الحد الأدنى الصافي للأجور في البلاد، بنسبة 30%، ليصل إلى 22 ألفاً و104 ليرات (نحو 630 دولاراً).

وأوضح الوزير في ختام الاجتماع الرابع للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور التي تضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأرباب العمل، أن الحد الأدنى الصافي جرى رفعه من 17002 إلى 22104 ليرات، من مطلع عام 2025.