سياسة
2 دقيقة قراءة
البنك المركزي التركي يعلن خفض سعر الفائدة من 50 إلى 47.5%
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة بـ250 نقطة أساس من 50 إلى 47.5% على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، بعد فترة طويلة من إبقاء سعر الفائدة ثابتاً عند 50%.
البنك المركزي التركي يعلن خفض سعر الفائدة من 50 إلى 47.5%
البنك المركزي التركي يعلن خفض سعر الفائدة من 50 إلى 47.5% / صورة: AA Archive
26 ديسمبر 2024

وانعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في وقت سابق الخميس، برئاسة محافظ البنك يشار فاتح كاراهان، ليتخذ قرارات منها سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع، والإقراض والاقتراض لليلة واحدة وغير ذلك.

وكان "المركزي التركي" أعلن في 20 أغسطس/آب الماضي، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، إبقاء سعر الفائدة ثابتاً عند 50% على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.

والثلاثاء، أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي وداد إيشيق هان، رفع الحد الأدنى الصافي للأجور في البلاد، بنسبة 30%، ليصل إلى 22 ألفاً و104 ليرات (نحو 630 دولاراً).

وأوضح الوزير في ختام الاجتماع الرابع للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور التي تضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأرباب العمل، أن الحد الأدنى الصافي جرى رفعه من 17002 إلى 22104 ليرات، من مطلع عام 2025.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us