وقالت الوزارة، في بيانها الإحصائي اليومي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 38 شهيداً و137 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأشارت الوزارة إلى وجود عدد من الضحايا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات، لافتةً إلى عجز طواقم الدفاع المدني والإسعاف عن الوصول إليهم بسبب الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لهم.

كما أعلنت الوزارة أن 38 شخصاً استُشهدوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

5 شهداء بقصف منزل في حي الدرج

في سياق متصل استُشهد 5 فلسطينيين وأُصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، اليوم الخميس، بقصف إسرائيلي استهدف منزلاً في حي الدرج بمدينة غزة.

وقال جهاز الدفاع المدني في غزة، في بيان: "استُشهد 5 فلسطينيين وأُصيب آخرون بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنزل يعود لعائلة علوان بمنطقة يافا بحي الدرج بمدينة غزة".

وأفاد شهود عيان بأن طائرة حربية إسرائيلية قصفت المنزل، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى بينهم أطفال ونساء.

وأوضح الشهود أن طواقم الدفاع المدني لا تزال تواصل جهودها للبحث عن مفقودين تحت أنقاض المنزل الذي تعرض للقصف.

البرد يقتل النازحين

وأعلن مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش، الخميس، استشهاد 3 أطفال فلسطينيين في خيام النزوح القسري خلال أسبوع، نتيجة انخفاض درجات الحرارة، في ظل استمرار الإبادة الإسرائيلية منذ أكثر من 14 شهراً.

وقال البرش: "توفي 3 أطفال فلسطينيين بسبب البرد القارس في خيام النزوح، وما زلنا في الأيام الأولى من فصل الشتاء". وأضاف: "بينما يموت أطفال غزة من البرد، ينعم أطفال العالم بالدفء".

ويشكو النازحون في هذه المنطقة المفتوحة المطلة مباشرة على البحر الأبيض المتوسط من الأجواء الباردة جداً خلال فصل الشتاء.

وقال بعض النازحين إنهم تضرروا من حالة البرد القارس داخل خيام النزوح في المواصي، حيث تسببت بآلام في العظام لبعضهم، أما البعض الآخر فأُصيب بنزيف من الأنف.

ويعاني النازحون داخل الخيام المصنوعة من القماش والنايلون من ظروف معيشية قاسية جراء شح مستلزمات الحياة الأساسية والملابس والفراش والأغطية، حيث تتفاقم مع فصل الشتاء.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلَّفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أ طفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلةً مذكرتَي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.