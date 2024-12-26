سياسة
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الأناضول عن إعلام أذربيجاني: الطائرة المنكوبة أصيبت بصاروخ روسي قبيل تحطمها
نقلت وكالة الأناضول، اليوم الخميس، عن الصحافة الأذربيجانية قولها إن طائرة الركاب التابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية (آزال)، التي تحطمت بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان، تعرضت لهجوم من نظام الدفاع الجوي الروسي "بانتسير-إس".
الأناضول عن إعلام أذربيجاني: الطائرة المنكوبة أصيبت بصاروخ روسي قبيل تحطمها
حطام الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية في كازاخستان . / صورة: AA
26 ديسمبر 2024

وفي حديثهم إلى وكالة الأناضول، أكد مسؤولون أذربيجانيون المزاعم بأن طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية كانت مستهدَفة من نظام الدفاع الجوي الروسي.

ونشرت مصادر إعلامية مقربة من الحكومة الأذربيجانية خبراً يفيد بإصابة طائرة الركاب المنكوبة بأنظمة دفاع روسية.

وفي خبر على قناة Anewz.tv، نقلاً عن مصادر حكومية أذربيجانية لم تسمِّها، أفادت أنباء بأن الطائرة التي تحطمت في أكتاو أسقطتها منظومة الدفاع الجوي الروسية "بانتسير-إس" في أثناء اقترابها من مدينة غروزني.

وجاء في الخبر على القناة الأذربيجانية أن نظام الاتصال للطائرة المعنية أُصيب بالشلل التام بسبب استخدام الجانب الروسي لأنظمة الحرب الإلكترونية، وأنها اختفت من الرادارات في الأجواء الروسية لفترة.

و الأربعاء، سقطت طائرة من طراز "إمبراير 190" في مدينة أكتاو الكازاخستانية في أثناء رحلتها من باكو إلى العاصمة الشيشانية غروزني، ما تسبب في مقتل 38 شخصاً كانوا على متنها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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