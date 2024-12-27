سياسة
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الجيش اللبناني يعلن انسحاب قوات الاحتلال بعد توغلها في 3 بلدات بالجنوب
أعلن الجيش اللبناني، الخميس، انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية التي توغلت في 3 بلدات جنوبية، تبعد عن الحدود نحو 6 كيلومترات.
الجيش اللبناني يعلن انسحاب قوات الاحتلال بعد توغلها في 3 بلدات بالجنوب
جيش الاحتلال يواصل توغله في عدة مناطق جنوبي لبنان في مواصلة لخرق اتفاق وقف إطلاق النار / صورة: AFP
27 ديسمبر 2024

وقال الجيش في بيان: "إلحاقا بالبيان السابق المتعلق بتوغل قوات تابعة للعدو الإسرائيلي في القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير، انسحبت هذه القوات".

وأوضح أن عناصر من الجيش اللبناني أزالوا سواتر ترابية أقامتها قوات إسرائيلية لإغلاق إحدى الطرق في وادي الحجير، وأعادوا فتح الطريق.

وأكد الجيش، أن "انسحاب القوات الإسرائيلية جاء بعد سلسلة اتصالات أجرتها اللجنة الدولية الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار".

وتضم اللجنة الخماسية ممثلين عن الجيش اللبناني وإسرائيل وقوة حفظ السلام الأممية المؤقتة "يونيفيل"، إضافة إلى الولايات المتحدة وفرنسا، وهما الدولتان الوسيطتان في اتفاق وقف إطلاق النار.

الجيش اللبناني، أوضح أن "قيادته تتابع الوضع بالتنسيق مع اليونيفيل واللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق الخميس، قال الجيش اللبناني في بيان، إن إسرائيل توغلت في عدة مناطق جنوبي البلاد، "في مواصلة لخرق اتفاق وقف إطلاق النار والاعتداء على سيادة لبنان".

وصباح الخميس، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن آليات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت عبر وادي الحجير إلى بلدة القنطرة جنوب لبنان، في خرق جديد لوقف إطلاق النار مع حزب الله ليتجاوز عدد خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي الـ300 منذ سريان الاتفاق قبل 30 يوماً.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الفائت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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