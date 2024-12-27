وذكرت هيئة البث الإسرائيلية في بيان، إنه "بعد ساعات من تنفيذ إسرائيل رابع وأكبر هجوم لها في اليمن، أطلق الحوثيون صاروخاً باتجاه وسط إسرائيل".

ونقلت عن جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله إن "الصاروخ اعتُرض قبل أن يصل إلى الأجواء الإسرائيلية"، مشيراً إلى أن صافرات الإنذار التي سُمعت في مناطق وسط البلاد كانت نتيجة "الخشية من شظايا الاعتراض"، على حد زعمه.

وأوضحت الهيئة أن صافرات الإنذار دوت في منطقة تل أبيب الكبرى والسهل الساحلي ويهودا، وهُرع مئات آلاف الإسرائيليين إلى الملاجئ.

فيما ذكرت خدمات الإسعاف الأولي أنه لم يُبلَغ عن إصابات مباشرة أو أضرار مادية، لكن 18 شخصاً أصيبوا بجروح في أثناء محاولتهم الوصول إلى الملاجئ، في حين سُجلَت حالتا هلع.

وإثر إطلاق الصاروخ، أُرجئ هبوط عدة رحلات جوية قادمة من أوروبا إلى مطار "بن غوريون"، قبل أن تُستأنف عمليات الهبوط بعد نحو نصف ساعة.

وأعلنت جماعة الحوثي مساء أمس الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على مطار صنعاء الدولي ومحافظة الحديدة غربي اليمن، إلى 6 قتلى و40 مصاباً.

وجاء الهجوم الإسرائيلي بالتزامن مع تصعيد الحوثيين هجماتهم على إسرائيل والسفن المتوجهة إليها ردّاً على حرب الإبادة التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأسفرت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي في غزة عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتشير وسائل إعلام عبرية إلى حيرة لدى المؤسستين السياسية والأمنية في تل أبيب حالياً بشأن كيفية وقف هجمات الحوثيين، بخاصة أن الهجمات الإسرائيلية السابقة على المواقع الحيوية في المحافظات التي تسيطر عليها الجماعة لم تردعها عن مواصلة هجماتها.

وفي وقت سابق الخميس قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، إنه "تُثار في المحادثات مع الأمريكيين مسألة احتمال شنّ هجوم كبير على الأراضي اليمنية، وينسّق الطرفان الأمر من كثب".