وأرسل الإنتربول خطاباً إلى مديرية الأمن العامة التركية في 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، يتضمن معلومات مقدَّمة من جهاز الشرطة في الشيشان.

ووفقاً للمعلومات المقدمة، فإن المشتبه به ب.أ دخل مع أشخاص آخرين إلى أحد المنازل وسرق منه 400 ألف روبل روسي (الدولار = نحو 100 روبل) وبعض الأغراض.

وأشار خطاب الإنتربول إلى أن المشتبه به انضمّ إلى داعش، وقد يكون حاليّاً داخل الأراضي التركية، وأنه يمكن أن يكون أيضاً عضواً في شبكة تجسس.

وبناء على المعلومات، أصدرت النيابة العامة في إسطنبول قراراً ينصّ على توقيف المشتبه به.

وفي عملية نفّذَتها بمنطقة باشاك شهير في إسطنبول صباح الخميس، تمكنت فرق الأمن من القبض على المشتبه به، وهو شيشاني.