سياسة
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"ترهيب معارضين".. الادعاء الإسرائيلي يأمر بالتحقيق مع زوجة نتنياهو
قالت وكالة "أسوشييتد برس"، إن المدعية العامة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا، أمرت الشرطة بفتح تحقيق مع زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للاشتباه في مضايقتها المعارضين السياسيين والشهود في محاكمة نتنياهو بتهمة الفساد.
"ترهيب معارضين".. الادعاء الإسرائيلي يأمر بالتحقيق مع زوجة نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة في تأبين قتلى إسرائيليين في القدس بعد عملية "طوفان الأقصى" / صورة: Reuters Archive
27 ديسمبر 2024

وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية النبأ في رسالة موجزة في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، وأشارت إلى أن التحقيق سيركز على الاستنتاجات من تقرير ورد مؤخراً من برنامج “عوفداة” للصحافة الاستقصائية بشأن سارة نتنياهو.

وكشف البرنامج عن مجموعة من رسائل "واتساب" يبدو أن سارة نتنياهو أصدرت فيها تعليمات لمساعد سابق بتنظيم احتجاجات ضد المعارضين السياسيين وترهيب هاداس كلاين، وهي شاهدة رئيسية في المحاكمة.

ولم يشر الإعلان إلى زوجة نتنياهو بالاسم، ورفضت وزارة العدل الإدلاء بمزيد من التصريحات. لكن نتنياهو انتقد تقرير عوفداة باعتباره “أكاذيب”.

وفي المقابل، انتقد وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين فتح التحقيق ضد سارة نتنياهو، ووصفه بأنه "انتقائي".

وقال ليفين عبر منصة إكس: "بينما يتوقع الإسرائيليون استدعاء أي شخص هدد مفوض الشرطة أو دعا إلى التحدي للاستجواب، فإن المستشارة مشغولة بفتح تحقيقات في أعقاب شائعات بثت على التليفزيون".

يذكر أن محاكمة نتنياهو بدأت لأول مرة في يناير/كانون الثاني 2020، ما جعله أول رئيس وزراء إسرائيلي في منصبه يظهر أمام المحكمة متهماً في محاكمة بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة.

ونفى نتنياهو مراراً وتكراراً الاتهامات الموجهة إليه ودفع ببراءته، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء في وقت سابق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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