وبحسب وكالة أنباء يونهاب، أجرى البرلمان تصويتاً لعزل دوك سو، رئيس الوزراء الذي أصبح قائماً بأعمال رئيس البلاد مؤخَّراً، عقب عزل الرئيس على خلفية إعلانه الأحكام العرفية.

وحضر التصويت 192 نائباً صوتوا جميعاً لصالح مقترح عزل الرئيس المؤقت دوك سو، الذي قدمه الحزب الديمقراطي المعارض أمس الخميس.

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أصبح دوك سو قائماً بأعمال الرئيس، عقب قرار البرلمان عزل الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته الفاشلة لتطبيق الأحكام العرفية.

وفي 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري أعلن يول الأحكام العرفية في عموم البلاد، بهدف "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد"، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.

وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة صوّت خلالها لصالح إلغاء الأحكام العرفية، وأصدر مكتب رئيس البرلمان بياناً يعلن فيه إلغاءها بعد التصويت.