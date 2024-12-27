سياسة
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أردوغان يحيي ذكرى رحيل شاعر النشيد الوطني التركي محمد عاكف أرصوي
أحيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، ذكرى الشّاعر التركي محمد عاكف أرصوي، بمناسبة مرور 88 عاماً على وفاته.
أردوغان يحيي ذكرى رحيل شاعر النشيد الوطني التركي محمد عاكف أرصوي
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / صورة: AA
27 ديسمبر 2024

ونشر أردوغان، اليوم الجمعة، تغريدة في منصة إكس، بمناسبة مرور 88 عاماً على وفاة "أرصوي" الذي نظم أبيات النشيد الوطني التركي.

وأرفق أردوغان تغريدته بصورة للشاعر أرصوي مدوّن عليها: "نحيي الذكرى الـ88 لرحيل شاعرنا القومي، وندعو له بالرحمة والإجلال".

وكتب الرئيس التركي: "أتذكر بكل رحمة وامتنان محمد عاكف أرصوي، الذي خلّد شخصية وكرامة أمتنا بقصيدة عظيمة مثل النشيد الوطني، والذي ترجم ضمير الإنسانية جمعاء بصفحاته، في الذكرى الثامنة والثمانين لوفاته".

وأضاف أردوغان: "الراحل عاكف الذي قضى معظم حياته التي استمرت 63 عاماً في المنفى والمشقة والنضال؛ إنه شخصية عظيمة استحق لقب شاعر الاستقلال بحياته وموقفه وشخصيته الذكية وعلمه العميق وأخلاقه المثالية".

ولفت أردوغان إلى أنه "لم يتردد أبداً في دفع ثمن القيم التي آمن بها، وترجم أحلام الأمة مع مشاعره"، موضحاً أنه يعتبر من أهم مثقفي تركيا الذين بنوا الجبهة الروحية والفكرية للصراع بين الوجود والعدم.

وكتب أرصوي "نشيد الاستقلال" في منزله بالعاصمة أنقرة، وخلّد فيه معركة أمته من أجل البقاء عقب الحرب العالمية الأولى التي توجت بالتحرير عام 1921 إثر حرب الاستقلال التركية ضد الاحتلال الأجنبي.

وكانت تتناول قصائد الشاعر أرصوي المشكلات الاجتماعية والقضايا الفلسفية والدينية والسياسية والأخلاقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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