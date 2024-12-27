وأعلنت الشركة التركية، في بيان الجمعة، أن وزارة الأعمال والمصنوعات الإيطالية وافقت على بيع شركة "بياجيو آيروسبيس" لـ"بايكار".

وجاء في البيان أن "أكبر شركة للطائرات المسيَّرة في العالم (بايكار) قدمت أفضل عرض في المناقصة التي عُقدت لشراء (بياجيو آيروسبيس) العريقة التي تأسست في 1884".

وأضافت أن "بايكار" فازت في المناقصة التي شهدت منافسة شديدة، متفوقةً على عروض مقدَّمة من دول مختلفة.

وذكرت أن شركة "بياجيو آيروسبيس" شهيرة بإنتاجها طائرات رجال الأعمال ومحركات طائرات "P.180 Avanti" التي تُعرف باسم "فيراري السماء" في صناعة الطيران.

كما أن "بياجيو آيروسبيس" لها دور استراتيجي في أعمال وزارة الدفاع الإيطالية من خلال تقديمها خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد.

وتشتهر الشركة الإيطالية بتقديم مساهمات كبيرة في البينة التحتية التكنولوجية في إيطاليا بتاريخها الممتد إلى 140 عاماً.

ومن خلال هذا الاستحواذ، ستزيد "بايكار" من نفوذها في سوق الطيران الأوروبي، كما ستعزز قدرتها الإنتاجية من خلال الحفاظ على إرث "بياجيو" التاريخي.

وتهدف "بايكار" أيضاً من خلال رؤيتها المستقبلية لزيادة فرص العمل التي توفرها الشركة في إيطاليا.

وفي حين تضيف هذه الخطوة الاستراتيجية لشركة "بايكار" نجاحاً جديداً لصناعات الطيران التركية على الصعيد العالمي، فإن هوية "بياجيو" التاريخية ستنتقل أيضاً إلى المستقبل من خلال هذه الاتفاقية.​​​​​​​

وحلَّت "بايكار" ضمن أكبر 10 شركات تركية في القطاعات كافة، من حيث الصادرات بقيمة بلغت 1.8 مليار دولار، في 2023.

ووفق تقرير مركز الأبحاث الأمريكي (كناس/CNAS) (مركز الأمن الأمريكي الجديد)، تهيمن تركيا على 65% من سوق الطائرات المُسيرة العالمي.

وفي السنوات الأخيرة، حصلت "بايكار" على أكثر من 90% من إيراداتها من الصادرات، حيث تصدر طائراتها "بيرقدار تي بي 2" و"بيرقدار أقنجي تيها" إلى 35 دولة.