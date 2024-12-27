سياسة
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قوات الأمن السورية تلقي القبض على حيان ميا المتهم بـ"جرائم كبيرة"
ألقت قوات الأمن السورية بمحافظة اللاذقية، اليوم الجمعة، القبض على حيان ميا، أحد المتهمين بـ"جرائم كبيرة" بحق المواطنين.
قوات الأمن السورية تلقي القبض على حيان ميا المتهم بـ"جرائم كبيرة"
آليات عسكرية تابعة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا / صورة: AA
27 ديسمبر 2024

جاء ذلك وفق ما أردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، نقلاً عن مراسلها في المحافظة التي تقع شمال غربي سوريا.

وذكرت أن "إدارة الأمن العام بالمحافظة ألقت القبض على المجرم الخارج عن القانون حيان ميا، سيئ السمعة والمسؤول عن عدد من الجرائم الكبيرة ضد السوريين".

وأفاد بعض الحسابات السورية على مواقع التواصل بأن المذكور يتزعم عصابة إرهابية وهو تاجر مواد مخدرة.

وتلاحق قوات الأمن بالإدارة السورية الجديدة منذ أيام أبرز المطلوبين والمتهمين بجرائم ضد الشعب السوري في محافظات البلاد المختلفة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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