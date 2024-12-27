سياسة
1 دقيقة قراءة
الدفاع التركية: تحييد 20 إرهابياً من PKK بعمليات شمالي العراق وسوريا
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تحييد 20 إرهابياً من تنظيم "PKK/YPG" في عمليات متزامنة شمالي العراق وسوريا.
الدفاع التركية: تحييد 20 إرهابياً من PKK بعمليات شمالي العراق وسوريا
أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 20 إرهابياً في شمالي العراق وسوريا / AA
27 ديسمبر 2024

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن 14 إرهابياً من تنظيم "PKK" جرى تحييدهم في مناطق كارة ومتينا وهاكورك شمالي العراق.

كما أعلنت الوزارة عبر منشور على منصة "إكس"، تحييد 6 إرهابيين من تنظيم "PKK/YPG" شمالي سوريا.

وأشارت إلى أن الإرهابيين استُهدفوا في منطقتَي عمليتَي "درع الفرات" و"نبع السلام"، مؤكدةً استمرار كفاح الجيش التركي ضد الإرهاب حتى اجتثاث جذوره.

وتنخرط القوات التركية في عمليات عسكرية مستمرة لمكافحة تنظيم "PKK" الإرهابي، الذي ينشط في مناطق متفرقة من العراق وسوريا وإيران، ويستهدف أمن واستقرار تركيا.

ونفَّذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عدة عمليات عسكرية شمالي سوريا، من بينها "درع الفرات" في 2016، و"غصن الزيتون" عام 2018، و"نبع السلام" 2019، ضد تنظيمي "داعش" و"PKK/YPG" الإرهابيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us