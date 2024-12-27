وأوضحت الوزارة، في بيان، أن 14 إرهابياً من تنظيم "PKK" جرى تحييدهم في مناطق كارة ومتينا وهاكورك شمالي العراق.

كما أعلنت الوزارة عبر منشور على منصة "إكس"، تحييد 6 إرهابيين من تنظيم "PKK/YPG" شمالي سوريا.

وأشارت إلى أن الإرهابيين استُهدفوا في منطقتَي عمليتَي "درع الفرات" و"نبع السلام"، مؤكدةً استمرار كفاح الجيش التركي ضد الإرهاب حتى اجتثاث جذوره.

وتنخرط القوات التركية في عمليات عسكرية مستمرة لمكافحة تنظيم "PKK" الإرهابي، الذي ينشط في مناطق متفرقة من العراق وسوريا وإيران، ويستهدف أمن واستقرار تركيا.

ونفَّذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عدة عمليات عسكرية شمالي سوريا، من بينها "درع الفرات" في 2016، و"غصن الزيتون" عام 2018، و"نبع السلام" 2019، ضد تنظيمي "داعش" و"PKK/YPG" الإرهابيين.