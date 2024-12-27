سياسة
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مسؤول تركي: 16 ألف سوري تخرجوا بجامعاتنا سيسهمون في إعادة إعمار وطنهم
قال عبد الله أرن، رئيس شؤون أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى، إن 16 ألف طالب سوري تلقوا تعليمهم في جامعات تركيا سيلعبون أدواراً كبيرة في إعادة إعمار وطنهم.
مسؤول تركي: 16 ألف سوري تخرجوا بجامعاتنا سيسهمون في إعادة إعمار وطنهم
عبد الله أرن رئيس شؤون أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى في تركيا / صورة: AA
27 ديسمبر 2024

وفي حديث مع الأناضول، أعرب أرن عن امتنانه جراء استعادة الشعب السوري وطنه من نظام الأسد بعد سنوات طويلة من النضال، وتأسيس حكومة مؤقتة في البلاد.

وأضاف: "نأمل استمرار الاستقرار في سوريا، ونعتقد أن شرعية الحكومة المؤقتة ستحظى باعتراف دولي من العالم أجمع، حيث نفذت حتى اليوم أعمالاً مهمة للغاية".

وأكد أرن رغبتهم في المساهمة في إعادة إعمار سوريا، ودعم تركيا لدمشق من حيث البنية التحتية والبنية الفوقية والموارد البشرية، بناءً على تعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 16 ألف خريج سوري من جامعات تركيا، تلقى غالبيتهم تعليمهم من خلال برنامج المنح التركية، الذي تشرف عليه رئاسة شؤون أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى.

وأعرب المسؤول التركي عن ثقته بأن هؤلاء الخريجين سيلعبون دوراً مهماً وفعالاً في إعادة إعمار وطنهم وفي تنميته ومستقبله.

جدير بالذكر أن الإدارة السورية الجديدة عيَّنت أسعد الشيباني وزيراً للخارجية، وهو حائز على درجة الماجستير من جامعة صباح الدين الزعيم التركية، وعزام غريب محافظاً لمدينة حلب، وهو خريج جامعة بينغول التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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