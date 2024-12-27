وذكر بوتين في تصريحات أوردتها وكالة "تاس" الروسية، في وقت متأخر الخميس، أن شركة "غازبروم" الحكومية المسؤولة عن إنتاج وتصدير معظم الغاز الروسي "لديها عقود طويلة الأجل يصعب تعديلها بسرعة".

وينتهي خلال وقت لاحق من الشهر الجاري، اتفاق طويل الأمد بين موسكو وكييف يقضي بنقل الغاز عبر خط أنابيب عابر للأراضي الأوكرانية نحو أوروبا.

وزاد بوتين: "هناك مقترحات لنقل الغاز عبر دول مثل المجر وسلوفاكيا وتركيا أو أذربيجان، لكن تنفيذها يتطلب جهوداً كبيرة نظراً لتعقيد العقود الحالية.. نبحث عن طرق بديلة لنقل الغاز، بما في ذلك عبر بولندا".

وفي وقت سابق من أكتوبر/تشرين أول الماضي، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده لن تسمح بنقل الغاز الروسي عبر أراضيها دون ضمانات بعدم استفادة الكرملين مالياً من ذلك.

وفي 2023 أرسلت روسيا نحو 15 مليار متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا، أي نحو 8 بالمئة من ذروة تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر طرق مختلفة، قبيل الحرب.

وفي الوقت الحالي تنقل روسيا عبر أوكرانيا قرابة 42.2 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي كل يومين، حسب بيانات "غازبروم".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.