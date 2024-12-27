وقالت الخارجية التركية في بيان: "نُدين بشدة اقتحام المسجد الأقصى من وزير إسرائيلي تحت حماية قوات الأمن".

وأوضح البيان أن "الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، فضلاً عن استفزازات السلطات الإسرائيلية بهدف تغيير الوضع التاريخي القائم للمسجد الأقصى، تشكلان تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة".

ودعت الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى اتخاذ التدابير اللازمة "ضد تصرفات السلطات الإسرائيلية التي من شأنها زيادة التوترات في المنطقة".

وصباح أمس الخميس، اقتحم بن غفير المسجد الأقصى في القدس الشرقية وسط حراسة مشدَّدة من الشرطة ودون إعلان مسبق، في استفزاز جديد في إطار محاولات تهويد المسجد.