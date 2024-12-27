سياسة
1 دقيقة قراءة
الخارجية التركية تدين اقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى
أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، اقتحام المسجد الأقصى من وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، تحت حماية الشرطة.
الخارجية التركية تدين اقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى
الخارجية التركية / صورة: TRT Arabi
27 ديسمبر 2024

وقالت الخارجية التركية في بيان: "نُدين بشدة اقتحام المسجد الأقصى من وزير إسرائيلي تحت حماية قوات الأمن".

وأوضح البيان أن "الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، فضلاً عن استفزازات السلطات الإسرائيلية بهدف تغيير الوضع التاريخي القائم للمسجد الأقصى، تشكلان تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة".

ودعت الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى اتخاذ التدابير اللازمة "ضد تصرفات السلطات الإسرائيلية التي من شأنها زيادة التوترات في المنطقة".

وصباح أمس الخميس، اقتحم بن غفير المسجد الأقصى في القدس الشرقية وسط حراسة مشدَّدة من الشرطة ودون إعلان مسبق، في استفزاز جديد في إطار محاولات تهويد المسجد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us