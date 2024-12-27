جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيباني من خان متقي، وفق بيان لوزارة الخارجية السورية نشرته على حسابها الرسمي بمنصة إكس.

وذكر البيان أن متقي "بارك للشعب السوري انتصاره على النظام البائد وتمنى الخير والاستقرار للسوريين وللقيادة الجديدة".

كما أكد متقي "دعم بلاده للخطوات الحكيمة التي اتخذتها إدارة سوريا الجديدة، والتي تصب في مصالح السوريين".

من جانبه، أكد الشيباني "أهمية تعزيز العلاقات بين الشعبين السوري والأفغاني، وزيادة التنسيق بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.