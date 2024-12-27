وانفجرت سيارة مفخخة، مساء الجمعة، في مركز مدينة منبج التي حررها الجيش الوطني السوري عبر عملية "فجر الحرية" في 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ولم ترِد أي معلومات عن سقوط قتلى أو جرحى في الهجوم الذي وقع في منطقة المسجد الكبير وسط المدينة.

وذكرت مصادر في الجيش الوطني السوري أن الهجوم نفّذه عناصر من تنظيم PKK/YPG الإرهابي.

ويواصل الجيش الوطني السوري عمليات التمشيط بمنطقة منبج التي حررها من تنظيم PKK/YPG الإرهابي.​​​​​​​

وتستمر أنشطة الجيش الوطني للقضاء بشكل كامل على المخاطر الناجمة عن الأنفاق التي فتحها التنظيم الإرهابي المدعوم من الولايات المتحدة في المناطق السكنية والريفية في أثناء احتلاله منبج.