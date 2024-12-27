سياسة
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هجوم إرهابي بسيارة مفخخة في منبج شمالي سوريا
نفّذ إرهابيو PKK/YPG هجوماً بسيارة مفخخة في منطقة منبج في محافظة حلب شمالي سوريا.
هجوم إرهابي بسيارة مفخخة في منبج شمالي سوريا
انفجرت السيارة في مركز منبج التي حررها الجيش الوطني من تنظيم PKK/YPG الإرهابي في عملية "فجر الحرية" / صورة: وسائل التواصل
27 ديسمبر 2024

وانفجرت سيارة مفخخة، مساء الجمعة، في مركز مدينة منبج التي حررها الجيش الوطني السوري عبر عملية "فجر الحرية" في 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ولم ترِد أي معلومات عن سقوط قتلى أو جرحى في الهجوم الذي وقع في منطقة المسجد الكبير وسط المدينة.

وذكرت مصادر في الجيش الوطني السوري أن الهجوم نفّذه عناصر من تنظيم PKK/YPG الإرهابي.

ويواصل الجيش الوطني السوري عمليات التمشيط بمنطقة منبج التي حررها من تنظيم PKK/YPG الإرهابي.​​​​​​​

وتستمر أنشطة الجيش الوطني للقضاء بشكل كامل على المخاطر الناجمة عن الأنفاق التي فتحها التنظيم الإرهابي المدعوم من الولايات المتحدة في المناطق السكنية والريفية في أثناء احتلاله منبج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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