سياسة
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جماعة الحوثي: عدوان جوي أمريكي-بريطاني على العاصمة صنعاء
أعلنت جماعة الحوثي شنّ التحالف الأمريكي-البريطاني، مساء الجمعة، غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك بعد يوم من غارات جوية لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف مطار صنعاء الدولي ومواقع أخرى تابعة للحوثيين.
جماعة الحوثي: عدوان جوي أمريكي-بريطاني على العاصمة صنعاء
جماعة الحوثي: عدوان أمريكي-بريطاني استهدف بغارة جوية حديقة 12 سبتمبر في مديرية معين بصنعاء / صورة: AP
28 ديسمبر 2024

وذكرت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين، في خبر عاجل مقتضب: أن "عدواناً أمريكياً-بريطانياً استهدف بغارة جوية حديقة 12 سبتمبر في مديرية معين بصنعاء".

ولم تتطرق القناة على الفور إلى نتائج العدوان، فيما لم يصدر تعليق بخصوصه من واشنطن ولندن حتى الساعة 18:50 ت.غ.

وتأتي الضربة الأخيرة غداة غارات جوية شنّها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مطار صنعاء الدولي ومواقع أخرى تابعة للحوثيين، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص، أربعة منهم في المطار، بينما كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس يستعدّ وفريقه لمغادرة العاصمة اليمنية.

و"تضامناً مع غزة"، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات، إضافةً إلى شن هجمات على أهداف داخل إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت الإبادة الإسرائيلية بدعمٍ أمريكي، في غزة، عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلةً مذكرتَي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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