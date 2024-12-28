سياسة
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مجلس الأمن يوافق على قرار نشر بعثة جديدة لحفظ السلام في الصومال
وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الجمعة، على قرار لنشر بعثة جديدة للاتحاد الإفريقي في الصومال والتي ستحل محل عملية أكبر لمكافحة الإرهاب تابعة للتكتل وذلك اعتباراً من أول يناير/كانون الثاني 2025.
مجلس الأمن يوافق على قرار نشر بعثة جديدة لحفظ السلام في الصومال
مجلس الأمن يعتمد تشكيل بعثة جديدة لحفظ السلام في الصومال / صورة: AA
28 ديسمبر 2024

وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت في مجلس الأمن الجمعة بسبب مخاوفها بشأن التمويل، فيما صوتت الدول الأعضاء المتبقية في المجلس وعددها 14 لصالح القرار.

وتُعرف القوة الجديدة ببعثة الاتحاد الإفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في يونيو/حزيران أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أكبر ممولين لقوات الاتحاد الأفريقي في الصومال، أرادا تقليص عدد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي بسبب المخاوف بشأن التمويل والاستدامة على المدى الطويل.

وقال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المفاوضات بشأن القوة الجديدة كانت معقدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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