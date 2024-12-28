وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت في مجلس الأمن الجمعة بسبب مخاوفها بشأن التمويل، فيما صوتت الدول الأعضاء المتبقية في المجلس وعددها 14 لصالح القرار.

وتُعرف القوة الجديدة ببعثة الاتحاد الإفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في يونيو/حزيران أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أكبر ممولين لقوات الاتحاد الأفريقي في الصومال، أرادا تقليص عدد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي بسبب المخاوف بشأن التمويل والاستدامة على المدى الطويل.

وقال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المفاوضات بشأن القوة الجديدة كانت معقدة.