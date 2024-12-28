سياسة
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قائد الإدارة السورية الجديدة يلتقي وفداً بحرينياً رفيع المستوى
التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، في العاصمة دمشق، السبت، وفداً بحرينياً "رفيع المستوى" برئاسة رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي أحمد بن عبد العزيز آل خليفة.
قائد الإدارة السورية الجديدة يلتقي وفداً بحرينياً رفيع المستوى
قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يلتقي وفداً بحرينياً رفيع المستوى. (القيادة العامة-سوريا/تليغرام) / Others
28 ديسمبر 2024

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) على حسابها بمنصة إكس إنّ "قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يلتقي وفداً بحرينياً رفيع المستوى برئاسة رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي أحمد بن عبد العزيز آل خليفة"، دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات تُجريها وفود عربية وغربية وإقليمية إلى العاصمة السورية للقاء أركان الإدارة الجديدة، بعد الإطاحة بالنظام السوري.

والأربعاء، تلقى وزير الخارجية بالإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني اتصالاً هاتفياً من نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، أكد خلاله الأخير دعم بلاده لإرادة الشعب السوري، وأثنى على خطوات إدارته الجديدة، وفق بيان للخارجية السورية.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاماً من حكم حزب النظام السوري المنهار الدموي و53 سنة من حكم نظام الأسد.

وفي اليوم التالي أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئاسة الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، وتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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