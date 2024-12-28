جاء ذلك في اتصال هاتفي لفيدان، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي.

وأشار فيدان، إلى أهمية العمل والتعاون مع الإدارة الجديدة في سوريا لضمان الاستقرار في البلاد وإكمال الفترة الانتقالية بشكل منظم.

وشدد على أن تركيا تدعم جهود الإدارة الجديدة في سوريا لضمان سلامة أراضي البلاد وأمنها.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، وقبلها على مدن أخرى، عقب انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد استمر 61 عاماً من حكم حزب البعث، و53 عاماً من سيطرة عائلة الأسد على السلطة.

كما أكد فيدان وجوب بذل مزيد من الجهود لضمان وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة الفلسطيني.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.