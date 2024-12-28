سياسة
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لبنان يسلّم الإدارة السورية 70 فارّاً بينهم ضباط من نظام الأسد المخلوع
سلّم لبنان، اليوم السبت، السلطات في سوريا 70 شخصاً من مواطني الأخيرة، بينهم ضباط من نظام رئيس النظام المخلوع بشار الأسد.
لبنان يسلّم الإدارة السورية 70 فارّاً بينهم ضباط من نظام الأسد المخلوع
أفراد الأمن السوري يقفون عند نقطة تفتيش أمنية على الحدود السورية مع لبنان / صورة: AP
28 ديسمبر 2024

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن "الجيش قام، اليوم (السبت) بتسليم إدارة العمليات العسكرية في سوريا نحو 70 (مواطناً) من سوريا، بينهم ضباط برتب مختلفة في قوات النظام السابق".

وجرى التسليم بحضور وفد أمني لبناني عبر معبر العريضة الواقع على الحدود بين البلدين، وفق الوكالة اللبنانية، التي أوضحت أن الأشخاص الذين جرى تسليمهم وُقفوا في قضاء جبيل بمحافظة جبل لبنان (وسط) الجمعة، إثر دخولهم البلاد بطريقة غير شرعية.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، وقبلها على مدن أخرى، عقب انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد استمر 61 سنة من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد على السلطة.

ومع سقوط النظام، بدأت شخصيات بارزة محسوبة عليه، وبينهم مسؤولون أمنيون وسياسيون وضباط في الجيش وأفراد من عائلاتهم، بالفرار إلى الخارج عبر الدول المجاورة، مثل العراق ولبنان، هرباً من المحاسبة.

يأتي ذلك رغم تأكيد الإدارة الجديدة التي تشكلت في سوريا بعد إسقاط النظام أن البلاد في عهدها الجديد ستضمن كرامة وحرية مواطنيها، مع تمثيل عادل لجميع الأطياف والأعراق.

لكنها توعّدت بتقديم المتورطين بقتل وتعذيب آلاف السوريين خلال حكم النظام المخلوع إلى العدالة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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