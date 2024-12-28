واعتبرت الإمارات في بيان صادر عن خارجيتها، أن "هذه الجهود تعكس التزام تركيا العميق دعم السلام والاستقرار في المنطقة، والمساهمة في تعزيز العلاقات بين الدول".

وأكدت أنها "على أتمّ الاستعداد للتعاون والتنسيق مع الجهود التركية وجميع الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في السودان وإيجاد حل شامل للأزمة".

كما أكدت موقفها الواضح والراسخ تجاه الأزمة في السودان، إذ "انصبّ تركيزها الأساسي ولا يزال على الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف الاقتتال الداخلي بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بأسرع وقت".

وأضافت الإمارات أنها تركّز كذلك على "معالجة الأزمة الإنسانية الكارثية (في هذا البلد العربي) من خلال تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل للشعب السوداني الشقيق".

كذلك أكدت أنها "تعمل مع الأطراف المعنية كافة والشركاء الإقليميين والمجتمع الدولي من أجل إيجاد حلّ سلمي للصراع سعياً لوقف التصعيد وإطلاق النار، وبدء الحوار السوداني-السوداني الذي يضمّ جميع المكونات السياسية وأطراف النزاع".

وشدّدَت على "أهمية الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لإنهاء الصراع وتأمين عملية سياسية وإجماع وطني نحو حكومة بقيادة مدنية"، ودعت "كل الأطراف المعنية للعودة إلى طاولة الحوار والمشاركة الفعالة في جهود إحلال السلام في السودان".

ومنذ أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق بيانات أممية ومحلية.