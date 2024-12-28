سياسة
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"كانت تنفّذ مهام عدائية".. الحوثي تعلن إسقاط مسيّرة MQ-9 الأمريكية باليمن
أعلنت جماعة الحوثي مساء السبت، إسقاط مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 المعروفة بحجمها الكبير، وسط اليمن.
"كانت تنفّذ مهام عدائية".. الحوثي تعلن إسقاط مسيّرة MQ-9 الأمريكية باليمن
تُستخدم المسيرة MQ-9 بشكل رئيسي في مهام المراقبة والاستخبارات وتنفيذ الضربات الجوية الدقيقة - تعبيرية / صورة: af.mil
28 ديسمبر 2024

وقال المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع في بيان متلفز، إن قوات الجماعة "تمكنت من إسقاط مسيرة أمريكية نوع MQ-9 في أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة البيضاء" وسط اليمن.

وأوضح أن "عملية إسقاط المسيرة جرت بصاروخ أرض-جو محلي الصنع"، مشيراً إلى أن هذه المسيرة هي المسيرة الثالثة عشرة التي تتمكن جماعته من إسقاطها منذ بدء عملياتها الإسنادية لقطاع غزة بمواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية قبل أكثر من عام.

ولم يصدر تعليق فوري من واشنطن بشأن هذا الإعلان الحوثي حتى الساعة 18:20ت.غ.

وتُستخدم المسيرة MQ-9 بشكل رئيسي في مهام المراقبة والاستخبارات وتنفيذ الضربات الجوية الدقيقة، وتُعَدّ من الطائرات المسيرة كبيرة الحجم، إذ يبلغ طولها 11 متراً مع امتداد جناحين يصل إلى 20 متراً، حسب الموقع الإلكتروني لشركة "جنرال أتوميكس للطيران" المصنعة لها.

ويبلغ الوزن الأقصى لهذه المسيرة عند الإقلاع ما يصل إلى 4.7 طن، وتتمتع بقدرة على حمل 1.3 طن من الذخائر الخارجية، كما تتميز بقدرتها على الطيران لمدة 27 ساعة متواصلة على ارتفاع يصل إلى 50 ألف قدم، وبسرعة قصوى تبلغ 240 عقدة في الساعة.

و"تضامناً مع غزة"، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات، إضافةً إلى شنّ هجمات على أهداف داخل إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي في غزة عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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