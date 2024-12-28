سياسة
2 دقيقة قراءة
"الصحة العالمية": 50 هجوماً إسرائيلياً على مستشفى كمال عدوان خلال 3 أشهر
أعلنت منظمة الصحة العالمية السبت، أن جيش الاحتلال نفّذ ما لا يقلّ عن 50 هجوماً على مستشفى كمال عدوان في شمالي قطاع غزة أو بالقرب منه خلال ثلاثة أشهر.
"الصحة العالمية": 50 هجوماً إسرائيلياً على مستشفى كمال عدوان خلال 3 أشهر
منظمة الصحة العالمية تقول إنها أصيبت بالذهول جراء الغارة التي استهدفت مستشفى كمال عدوان الجمعة / صورة: WHO
28 ديسمبر 2024

وأوضحت المنظمة في بيان أنها "تأكدت من وقوع ما لا يقل عن 50 هجوماً على مستشفى كمال عدوان أو بالقرب منه منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول 2024".

ولفت البيان إلى أن منظمة الصحة العالمية أصيبت بالذهول جراء الغارة التي استهدفت مستشفى كمال عدوان الجمعة، وأخرجت آخر مرفق صحي رئيسي شمال غزة عن الخدمة.

وحذّرَت المنظمة الأممية من أن التدمير الممنهج للنظام الصحي وحصار شمالي غزة المستمر منذ أكثر من 80 يوماً، يعرّض حياة 75 ألف فلسطيني متبقّين في المنطقة للخطر.

والجمعة اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان، قبل أن يُضرِم النار فيه ويُخرِجه تماماً عن الخدمة، ولم يكتفِ بذلك، بل احتجز أكثر من 350 شخصاً كانوا داخله، بينهم 180 من الكوادر الطبية و75 جريحاً ومريضاً ومرافقوهم، واقتادهم إلى جهة مجهولة، حسب بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

ومنذ هجوم الجيش على محافظة الشمال في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، المتزامن مع حصار عسكري مطبق، تَعرَّض المستشفى لعشرات من عمليات الاستهداف بالصواريخ والنيران، إذ قال مسؤول صحي إن الجيش يعامله "كهدف عسكري".

وأخرجت هذه العملية المنظومة الصحية عن الخدمة بشكل شبه كامل وفق تصريحات مسؤولين حكوميين، فضلاً عن توقف عمل جهاز الدفاع المدني ومركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة في غزة خلّفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us