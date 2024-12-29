سياسة
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مصرع 122 شخصاً في حادث تحطم طائرة ركاب في كوريا الجنوبية
لقي 122 شخصاً على الأقلّ مصرعهم اليوم الأحد، في تحطّم طائرة ركاب في أثناء هبوطها في مطار موان جنوبي غرب كوريا الجنوبية وعلى متنها 181 شخصاً، حسب سلطات البلاد.
مصرع 122 شخصاً في حادث تحطم طائرة ركاب في كوريا الجنوبية
عمال يشاركون في عملية إنقاذ بمطار موان الدولي بعد اشتعال طائرة ركاب 29 ديسمبر/كانون الأول 2024 / صورة: Reuters
29 ديسمبر 2024

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها وسائل الإعلام المحلية الطائرة ذات المحركين من طراز بوينغ 737-8AS وهي تنزلق على المدرج دون وجود عجلات هبوط، ثم اصطدمت بجدار لتتحول إلى كرة من اللهب والحطام، وأظهرت صور أخرى دخاناً يتصاعد من الطائرة وألسنة اللهب تلتهم أجزاء منها.

وفي وقت لاحق قالت إدارة الإطفاء إنها تمكنت من إخماد النيران، وقالت مديرية الإطفاء في بيان: "حتى الساعة، لدينا ناجيان و122 قتيلاً"، مشيرة إلى أن أعمال الإنقاذ تتواصل في الطائرة المنكوبة المملوكة لشركة "جيجو" للطيران الآتية من بانكوك.

بدورها، قالت وزارة النقل في كوريا الجنوبية إن الطائرة المنكوبة كان على متنها 181 شخصاً، منهم 175 راكباً وستة من أفراد الطاقم.

وأضافت أن الحادث وقع بينما كانت الطائرة القادمة من العاصمة التايلاندية، بانكوك، إذ كانت تستعد للهبوط بالمطار في جنوب البلاد عند الساعة 9:07 صباحاً بالتوقيت المحلي، فيما لم تؤكد الوزارة عدد القتلى النهائي.

وفي وقت سابق، قالت وزارة النقل في كوريا الجنوبية إن مواطنَين اثنين من تايلاند كانا من بين 175 راكباً وستة من أفراد الطاقم على متن الطائرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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