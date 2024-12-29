سياسة
2 دقيقة قراءة
تقرير عبري يكشف معلومات جديدة عن اغتيال إسرائيل لإسماعيل هنية
كشف تحقيق بثته قناة (12) العبرية الخاصة، في وقت متأخر من مساء السبت، معلومات جديدة عن اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الراحل إسماعيل هنية، في 31 يوليو/تموز الماضي، في العاصمة الإيرانية طهران، بعد سماح الرقابة الإسرائيلية بنشرها.
تقرير عبري يكشف معلومات جديدة عن اغتيال إسرائيل لإسماعيل هنية
رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الراحل إسماعيل هنية  / صورة: AA
29 ديسمبر 2024

وجاء في التحقيق أن العملية جرت باستخدام "قنبلة دقيقة" يُتحكَّم فيها من بُعد، وُضعت داخل غرفته، بهدف تصفيته، بعد مراسم تسلّم الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان مهامّه.

ويقول التحقيق إن "التحضيرات للعملية استندت إلى مراقبة دقيقة لتحركات هنية، إذ جرى التأكد من اعتياده الإقامة في غرفة محددة بشكل متكرر".

"وواجهت العملية تحدياً كبيراً عندما تعطل مكيف الهواء في الغرفة التي كان يقيم فيها هنية، فقد كان من الممكن نقله منها بسبب العطل، لكن فريق الصيانة أصلحه"، وفق المصدر ذاته، وحسب تحقيق القناة استغرق إعداد الخطة شهوراً.

ووصفت مصادر مقربة في حديثها للقناة (12) العملية بأنها "واحدة من أكثر العمليات تعقيداً وحساسية"، وادعت أن "هنية كان يُعتبر من الشخصيات المحورية في التخطيط لهجمات ضد إسرائيل"، وفق تعبيرها.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أقر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، باغتيال هنية.

واستشهد هنيّة داخل مقر إقامته خلال زيارة لطهران نهاية يوليو/تموز الماضي.

وقالت وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة "يديعوت أحرونوت" والقناة "12" الخاصة، إن تصريحات كاتس حول مقتل هنية هي الأولى التي يعلن فيها مسؤول إسرائيلي كبير مسؤولية تل أبيب عن اغتياله.

لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للمرة الأولى مسؤولية إسرائيل عن اغتيال هنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us