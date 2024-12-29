سياسة
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السفارة السورية في لبنان تعلن تعليق عملها "حتى إشعار آخر"
أعلنت السفارة السورية لدى لبنان تعليق عملها "حتى إشعار آخر"، وذلك بناءً على تعليمات من وزارة الخارجية في دمشق.
السفارة السورية في لبنان تعلن تعليق عملها "حتى إشعار آخر"
السفارة السورية في لبنان تعلن تعليق عملها "حتى إشعار آخر" / صورة: AFP
29 ديسمبر 2024

وقالت السفارة في بيان السبت: "تعلن سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت أنه بناءً على تعليمات وزارة الخارجية والمغتربين في دمشق يجري تعليق العمل القنصلي في السفارة حتى إشعارٍ آخر".

ودعت السفارة "الأخوة المغتربين في لبنان لمتابعة صفحتها الرسمية لتصل إليهم الإعلانات الهامة بخصوص استئناف العمل في القسم القنصلي".

والسبت، سلّم لبنان السلطات في سوريا 70 شخصاً من مواطني الأخيرة، بينهم ضباط من النظام السوري المخلوع، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

ومع سقوط النظام، بدأت شخصيات بارزة محسوبة عليه، بمن فيها مسؤولون أمنيون وسياسيون وضباط في الجيش وأفراد من عائلاتهم، بالفرار إلى الخارج عبر الدول المجاورة، مثل العراق ولبنان، هرباً من المحاسبة.

يأتي ذلك رغم تأكيد الإدارة الجديدة التي تشكلت في سوريا بعد إسقاط النظام أن البلاد في عهدها الجديد ستضمن كرامة وحرية مواطنيها، مع تمثيل عادل لجميع الأطياف والأعراق.

لكنها توعّدت بتقديم المتورطين بقتل وتعذيب آلاف السوريين خلال حكم النظام المخلوع إلى العدالة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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