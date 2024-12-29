وفي ولاية هطاي المحاذية لسوريا، تستمر مغادرة السوريين الأراضي التركية باتجاه بلادهم من 3 بوابات حدودية هي جيلوة غوزو (يقابلها معبر باب الهوى في الجانب السوري) ويايلاداغي (كسب) وزيتندالي (معبر الحمام/عفرين).

وتولي فرق الدرك التركية التي تتخذ احتياطاتها عند البوابات الحدودية، اهتماماً كبيراً بالسوريين العائدين إلى بلادهم مع أطفالهم، وتوزع الأعلام التركية وبعض الألعاب للأطفال. فيما يوزع الهلال الأحمر التركي وبعض منظمات الإغاثة الحساء الساخن للأسر السورية.

كما تسهم مركبات الخدمة المتنقلة لإدارة الهجرة المنتشرة في بوابتي جيلوة غوزو ويايلاداغي في تسريع إجراءات خروج السوريين.

وقالت سهام شتيوي، وهي أم لطفلين وتبلغ من العمر 23 عاماً، خلال مغادرتها الأراضي التركية عبر بوابة جيلوة غوزو إنها تعود إلى مسقط رأسها إدلب بعد 7 سنوات.

وأضافت: "تركيا جميلة جداً. أطفالي وُلدوا هنا ولم يروا سوريا قط، أشعر بحماس كبير للعودة إلى وطني".

وأردفت: "أمي وأبي وأصدقائي هناك، أسأل الله أن يجزي الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان خيراً وأن يطيل عمره".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.