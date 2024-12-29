وكتب الرئيس أردوغان عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس: "نشعر بحزن عميق إزاء حادث تحطم الطائرة المأساوي الذي وقع في مطار موان الدولي في الجمهورية الصديقة كوريا الجنوبية".

وأضاف: "أتقدم باسمي وباسم شعبي بالتعازي لأسر من فقدوا أرواحهم، ولشعب وحكومة كوريا الجنوبية الصديقَين".

وفي وقت سابق الأحد، لقي 179 شخصاً على الأقل مصرعهم في تحطم طائرة عند هبوطها في مطار موان بجنوب غرب كوريا الجنوبية صباح اليوم، وفقاً لما أعلنته مديرية الإطفاء المحلية.

وحسب وزارة النقل في كوريا الجنوبية، فإن الطائرة المنكوبة تابعة لشركة الطيران جيجو إير وكان على متنها 181 شخصاً منهم 175 راكباً وستة من أفراد الطاقم. فيما جرى العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة وفق ما أعلن مسؤول حكومي الأحد.