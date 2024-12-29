سياسة
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إعلام عبري: PKK الإرهابي يطلب مساعدة إسرائيل في سوريا
ذكرت قناة "كان" العبرية الرسمية، أن تنظيم PKK/YPG الإرهابي الذي يحتل شمال شرقي سوريا، طلب مساعدة إسرائيل في إقناع الإدارة الأمريكية لمنع سحب قواتها من المنطقة.
إعلام عبري: PKK الإرهابي يطلب مساعدة إسرائيل في سوريا
إعلام عبري: PKK الإرهابي يطلب مساعدة إسرائيل في سوريا / صورة: AA
29 ديسمبر 2024

وأشار تقرير لقناة "كان"، التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الأحد، إلى أن حالة من القلق والذعر تسود PKK/YPG، بسبب احتمال سحب الولايات المتحدة لقواتها من سوريا.

ونقلت القناة، عن إرهابي من PKK/YPG، لم يكشف عن اسمه، أنه إذا قدمت تل أبيب الدعم السياسي للتنظيم في المحافل الدولية وأقنعت فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، بمواصلة دعم "التحالف الدولي" في سوريا ووقف "التهديدات القادمة من تركيا"، فإن ذلك سيكون نقطة تحول تاريخية في علاقاتهم مع إسرائيل.

كما لفت التقرير إلى إنشاء قناة اتصال بين إسرائيل والتنظيم الإرهابي في الأسابيع الأخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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