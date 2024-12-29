وأشار تقرير لقناة "كان"، التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الأحد، إلى أن حالة من القلق والذعر تسود PKK/YPG، بسبب احتمال سحب الولايات المتحدة لقواتها من سوريا.

ونقلت القناة، عن إرهابي من PKK/YPG، لم يكشف عن اسمه، أنه إذا قدمت تل أبيب الدعم السياسي للتنظيم في المحافل الدولية وأقنعت فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، بمواصلة دعم "التحالف الدولي" في سوريا ووقف "التهديدات القادمة من تركيا"، فإن ذلك سيكون نقطة تحول تاريخية في علاقاتهم مع إسرائيل.

كما لفت التقرير إلى إنشاء قناة اتصال بين إسرائيل والتنظيم الإرهابي في الأسابيع الأخيرة.