سياسة
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عرّاب كامب ديفيد.. وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عن 100 عام
توفي الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، الحائز على جائزة نوبل للسلام، عن عمر ناهز 100 عام، حسبما ذكر مركز كارتر الأحد.
عرّاب كامب ديفيد.. وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عن 100 عام
شغل كارتر منصب الرئيس من عام 1977 إلى 1981 بعد هزيمة الرئيس الجمهوري آنذاك جيرالد فورد في انتخابات عام 1976 / صورة: AP
29 ديسمبر 2024

وقال مركز كارتر في بيان إن رئيس الولايات المتحدة بين عامي 1977 و1981 توفي "بسلام" في منزله في بلاينز بولاية جورجيا "محاطاً بأفراد عائلته".

أصيب كارتر في تسعينياته بسرطان الدماغ لكنه شُفي منه، وكان في آخر أيامه عاجزاً عن النطق بسبب وضعه الصحّي ويتنقّل على كرسي متحرّك.

وكان يتلقى رعاية تلطيفية للمسنّين منذ منتصف فبراير/شباط 2023 في منزله بمدينة بلاينز الصغيرة التي ولد فيها وأدار مزرعة للفول السوداني قبل أن يصبح حاكماً لولاية جورجيا ويترشح للبيت الأبيض.

واجه خلال توليه رئاسة الولايات المتحدة مشكلات منها سوء الأوضاع الاقتصادية وأزمة الرهائن في إيران لكنه توسط في "عملية السلام" بين إسرائيل ومصر، ورعى إبرام اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 بينهمل، لبحصل فيما بعد على جائزة نوبل للسلام عن عمله الإنساني.

شغل كارتر الذي كان ينتمي للحزب الديمقراطي منصب الرئيس من عام 1977 إلى 1981 بعد هزيمة الرئيس الجمهوري آنذاك جيرالد فورد في انتخابات عام 1976. ولم يتمكن من الفوز بولاية ثانية إذ تلقى هزيمة ساحقة أمام منافسه الجمهوري رونالد ريغان، الممثل السابق وحاكم كاليفورنيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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